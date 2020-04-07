ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Купаловский театр начал шить защитные маски

Купаловский театр начал шить защитные маски

Национальный академический театр им. Я. Купалы запустил социальный проект "Нетеатральная маска". Швейный цех уже сделал 500 защитных изделий. Маски передадут в 10-ю городскую клиническую больницу Минска.

*фото носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все