Купаловский театр закрывает свои двери

Вечером "Павлинка" закроет двери Купаловского, и на ближайший месяц труппа уйдет в заслуженный отпуск. Национальный академический завершает 101-й театральный сезон. И даже несмотря на культурную турбулентность, которая блокировала работу театра в последний год, он смог обновить труппу на 80 %. Теперь в портретном холле рядом с народными и заслуженными Овсянниковым, Зубковой, Мироновой студенты Академии искусств и Университета культуры. В афише закрепились три восстановленных визитныхспектакля и одна премьера - "Женитьба" по Гоголю на белорусском языке. Труппа планирует гастролировать спостановкой уже в следующем сезоне.



Вместе с Купаловским театром отпускной выдохделает большинство подмостков страны.



