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Купальские гулянья сегодня развернутся в Ботаническом саду

Все желающие смогут стать активными участниками театрализованного представления купальского вечера. И получше познакомиться с его обычаями и традициями.

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