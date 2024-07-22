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Купание временно запрещено на 8 минских пляжах

Купание временно запрещено на 8 минских пляжах

По результатам лабораторного контроля воды на нескольких пляжах выявлено превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Купание для детей и взрослых временно запрещено на пляжах:

  • № 5, 7, 8, 9 водохранилища Дрозды;
  • № 6 водохранилища Цнянского;
  • № 5 Заславского водохранилища.

Занятия водными видами спорта там разрешены до получения дополнительных результатов анализов.

На пляже № 6 водохранилища Дрозды и пляже № 4 водохранилища Криница ограничивается купание только детей.

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