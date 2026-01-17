Купели готовы к традиционным окунаниям на Крещение - советы медиков и спасателей

В суровых морозных реалиях в Беларуси пройдет один из главных православных праздников - Крещение Господне. Уже в воскресенье, 18 января, можно будет совершить обряд окунания. Всего в стране к Крещению подготовили более 130 купелей.

Чтобы все прошло безопасно и комфортно, сотрудники службы ОСВОД Минска и области оснащают локации заранее. Купели, а также подходы к ним и спуски в воду уже готовы. На станциях появятся теплые палатки и все необходимое.

"Бани будут, а также будут ларьки, где можно будет согреться, выпить чай или же купить что-то покушать. ОСВОД будет круглосуточно дежурить в эти дни на спасательных станциях. Безопасность будет обеспечиваться нашими сотрудниками ОСВОД и сотрудниками милиции, а также будут работать медработники скорой помощи и наши медработники", - рассказала ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Ника Бояльская.

Павел Щербацевич, начальник спасательной станции "Вяча":

"Это настоящие крещенские морозы, которые позволяют ощутить контраст при окунании в воду. Температура воды плюс 3 градуса. И когда человек выходит из воды, он ощущает морозную свежесть и прилив сил. Будет организована купель, будут работать сотрудники ОСВОДа, будет установлено отапливаемое помещение для переодевания и обогрева. Будут работать сотрудники милиции, скорой помощи. Ждем всех желающих".

ОСВОД на льду news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c8f0de-42d9-4ad5-9f2a-587bd59c4d58/conversions/4e73914e-8590-4cab-9d84-d017d3017599-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c8f0de-42d9-4ad5-9f2a-587bd59c4d58/conversions/4e73914e-8590-4cab-9d84-d017d3017599-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c8f0de-42d9-4ad5-9f2a-587bd59c4d58/conversions/4e73914e-8590-4cab-9d84-d017d3017599-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c8f0de-42d9-4ad5-9f2a-587bd59c4d58/conversions/4e73914e-8590-4cab-9d84-d017d3017599-xl-___webp_1920.webp 1920w

Медики предупреждают: людям с хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, особенно людям с эпилепсией, со стенокардией и артериальным давлением вообще нельзя окунаться в купель.

Гозел Матякубова, врач общей практики 6-й поликлиники Ленинского района г. Минска:

"Нужно соблюдать базовые правила безопасности, не нырять полностью, а погружаться, не находиться в воде более 60 секунд. После того, как вышли из воды, нужно быстро протереться, надеть сухую и чистую одежду, не употреблять алкоголь, потому что это способствует быстрому переохлаждению".