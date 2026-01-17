3.71 BYN
Купели готовы к традиционным окунаниям на Крещение - советы медиков и спасателей
В суровых морозных реалиях в Беларуси пройдет один из главных православных праздников - Крещение Господне. Уже в воскресенье, 18 января, можно будет совершить обряд окунания. Всего в стране к Крещению подготовили более 130 купелей.
Чтобы все прошло безопасно и комфортно, сотрудники службы ОСВОД Минска и области оснащают локации заранее. Купели, а также подходы к ним и спуски в воду уже готовы. На станциях появятся теплые палатки и все необходимое.
"Бани будут, а также будут ларьки, где можно будет согреться, выпить чай или же купить что-то покушать. ОСВОД будет круглосуточно дежурить в эти дни на спасательных станциях. Безопасность будет обеспечиваться нашими сотрудниками ОСВОД и сотрудниками милиции, а также будут работать медработники скорой помощи и наши медработники", - рассказала ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Ника Бояльская.
Павел Щербацевич, начальник спасательной станции "Вяча":
"Это настоящие крещенские морозы, которые позволяют ощутить контраст при окунании в воду. Температура воды плюс 3 градуса. И когда человек выходит из воды, он ощущает морозную свежесть и прилив сил. Будет организована купель, будут работать сотрудники ОСВОДа, будет установлено отапливаемое помещение для переодевания и обогрева. Будут работать сотрудники милиции, скорой помощи. Ждем всех желающих".
Медики предупреждают: людям с хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, особенно людям с эпилепсией, со стенокардией и артериальным давлением вообще нельзя окунаться в купель.
Гозел Матякубова, врач общей практики 6-й поликлиники Ленинского района г. Минска:
"Нужно соблюдать базовые правила безопасности, не нырять полностью, а погружаться, не находиться в воде более 60 секунд. После того, как вышли из воды, нужно быстро протереться, надеть сухую и чистую одежду, не употреблять алкоголь, потому что это способствует быстрому переохлаждению".
Окунуться в Минске можно будет на спасательных станциях "Комсомольское озеро", "Дрозды", "Цнянская" и на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" с 18:00 18 января. Самое главное - выполнять все необходимые правила безопасности.