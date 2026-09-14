Купила дом, а на него упало дерево - что было дальше, в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Новая серия проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" посвящена августовскому урагану и истории девушки, которая за несколько дней до стихийного бедствия приобрела дом в Вилейском районе. На сооружение упало дерево, проломив часть крыши.

С ее слов, это произошло по вине председателя сельисполкома, к которой еще раньше она обращалась, чтобы это дерево спилить, но на просьбы никто не откликнулся.

Все ли так на самом деле? Что произошло и как решали ситуацию? Все ответы - в программе "В понедельник дойдет до Лукашенко" 14 сентября на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы" и 15 сентября на "Первом информационном" в 10:10 и 19:30.