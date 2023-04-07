Купить домик в деревне за одну базовую - миф или реальность?

Найти бюджетную недвижимость в режиме онлайн. В едином реестре пустующих домов в Беларуси сейчас более 8 тысяч объектов по всей стране.

Купить в деревне можно как жилье, так и участок. Для сделки нужно обратиться в местный исполком: продажа возможна как на аукционе, так и без его проведения. Цены стартуют от одной базовой (это 37 рублей).

Доступ к реестру открытый и бесплатный. В базу попадают участки, которые не использовались три года и более, заросли сорняками либо находятся в аварийном состоянии. Списки формируют на местах, затем специальная комиссия проводит визуальный осмотр. Так, на оформление всех документов по признанию дома пустующим необходимо от 6 месяцев до года.