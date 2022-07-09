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Купить мерч "Первого" теперь можно и в "Столице"
Магазин истинных патриотов! Новая торговая точка бренда "Первый" открылась в сердце Минска. Магазин распахнул свои двери в торговом центре "Столица".
К запуску нового шоу-рума обновление коллекции и расширение ассортимента. Теперь подпись главы государства не только на важнейших документах. Автограф Президента можно надеть или подарить. Майка кроя поло в белом и черном. Добавили "Первому" и красок. На стеллажах теперь футболки в синем и голубом цветах. Летний лук можно дополнить и кепкой, а также модным шопером с выдержками. Цитаты могут украсить и интерьер.
За полгода работы "Первого" продано более 35 тысяч единиц мерча. Теперь, если боитесь прогадать с размером или цитатой для сюрприза близким, можно оформить подарочный сертификат на сумму 25, 50 и 100 рублей.
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