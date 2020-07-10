Купить жилье можно онлайн

Гибкие предложения от крупнейшего застройщика

Купить можно и в кредит. В первый год по программе Беларусбанка ставка менее 4 процентов, во второй и третий - 9. Белорусский народный банк предлагает одну сотую процента на первый год при оплате своими средствами половины квартиры. Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет с первым взносом от 10%. А можно в длительную рассрочку от застройщика без процентов. И даже без первоначального взноса!

Возвращаясь к виртуальным возможностям, отметим, что при покупке через интернет квартирный вопрос можно решить очень удобно и быстро. Документы для ознакомления пришлют на электронный адрес. А уже затем с курьером - оригиналы.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика:

"Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж -например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того чтобы стимулировать интернет-продажи, мы предложили также и бонус в 5 тысяч рублей на любую купленную онлайн квартиру. Это предложение пользуется высоким спросом у наших покупателей".



Акция на новые квартиры действует до конца августа

Купить онлайн предлагают квартиры в трех жилых столичных комплексах. Что касается "Минск Мира" - это удобная транспортная логистика. Через комплекс пройдет третья ветка метро. Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр и международный финансовый. А это тысячи новых рабочих мест. Приобрести квартиры можно в 11 кварталах. Уже сейчас продажи начались в трех новых домах: "Флоренция", "Копенгаген" и "Санкт-Петербург". А по летней акции только до конца августа - самые привлекательные цены на квартиры.

Это уже "Парк Челюскинцев". Комплекс будет полностью сдан в следующем году. Это жилье премиум-класса, из окон которого будет виден самый крупный парк города. В шаговой доступности спорткомплексы, бассейны, детские сады. В уже готовом доме номер 7 - самые привлекательные условия.

В комплексе "Маяк Минска" квартиры остались только в трех готовых домах: "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген". Во дворе построен новый детский сад. Тут же современная школа. А по соседству - торговый центр "Дана Молл", пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан, который этим летом -центр притяжения минчан.