"Купляйце прэзідэнцкае" - второй магазин бренда "Первый" открыли в Минске

Новый бренд Беллегпрома "Первый" пользуется особой популярностью. Заявки на покупку поступают даже из-за рубежа. А, как известно, спрос рождает предложение. Сегодня в Минске открыли еще один павильон с продукцией от "Первого".

В свое 15-летие один из первых крупных шопинг-молов страны полностью меняет концепцию на "купляйце беларускае". А если точнее – "купляйце прэзідэнцкае". С момента открытия "Столицы" в сердце Минска расположились несколько флагманов пищепрома, теперь наращивает конкуренцию и Беллегпром. И вот долгожданное открытие павильона-якоря, который привлечет интерес к торговому центру. Все же он "Первый"!

Расположение более чем удачное: рядом ж/д и автовокзал, студенческий городок, административные здания, почтамт, гостиница. Высокая проходимость и туристический потенциал. "Первый" найти просто - верхний ярус, сразу у панорамного лифта. Магазин истинных патриотов приумножил и в площади (здесь значительно просторнее, чем в версии 1.0).

За семь месяцев такой интересной работы мы реализовали различного вида продукции около 35 тысяч. Популярность за все это время побила фраза "Раздевайся и работай" и в белом, и в темном, черном оттенке, кепки "Будет интересно". "Раздевайся и работай" - эта фраза, она народная. Площади увеличили, потому что впереди осень, зима, у нас готовятся новинки к осеннее-зимнемупериоду.

Сразу 5 новинок к открытию второго магазина "Первый"

К запуску второго шоурума в ассортименте сразу пять новинок от "Первого". Маст-хэв этого лета – кепки. Головной убор с новым принтом, актуальным, как никогда, ведь "сила в правде".

"Единственный антидот против информационного яда в виде фейков - это правда. Правда и еще раз правда".

"Очень нравится "Сила в правде". Это даже кредо моей жизни, кстати, девиз нашей семьи, поэтому любим Беларусь, любим Александра Григорьевича, давно хотела это сказать! С утра проснулись, увидели новость, ну что?! Конечно же, помчались приобретать, поближе быть к нашему первому обязательно. Мы любимую не отдаем и не отдадим!" - делятся впечатлениями покупатели.

С новой народной фразой и цветовое обновление. Коллекцию разбавили оттенками синего: темный и голубой. На их фоне и концептуальный брендированный рисунок.

"Реальный бренд Республики Беларусь, почему бы и нет? Выступления Президента, крылатые фразы остаются в памяти, поэтому хочется примерить их на себя. Здорово! Хорошая идея! Я думаю, перспективный проект!" - первые посетители "Первого" оценили задумку.

Обязательно куплю себе и своей семье. Я уверена, что любой гражданин РБ, патриот (не побоюсь этого слова) с честью носит данные изделия. И уверена, что мы, покупая такие товары, продвигаем нашу Беларусь. Очень много мы в столице видим наших зарубежных гостей, поэтому здесь им будет уютно и комфортно, они смогут приобрести любые подарки и завезти их в любую точку земного шара.

Теперь подпись главы государства не только на важнейших документах или подарках, автограф Президента можно надеть или подарить. Майка кроя поло в белом и черном цветах представляет премиум-сегмент. Цена чуть выше, чем у стандартных футболок - 50 рублей, но на открытии второго магазина "Первый" это одна из самых популярных моделей.

Пополнить мерчем Первого теперь можно не только гардероб. В продаже стильные и популярные аксессуары. Сумка "привет экологичности". Тут не только любимые выражения Президента, но и частичка его родины. Соткан шопер целиком и полностью из оршанского льна.

Фразами от Президента, которые ушли в народ, можно украсить и дом. Элемент дизайна интерьера с самыми скупаемыми цитатами.

Сделать сюрприз близким и не прогадать легко! Вы не знаете точный размер друзей и родных или их любимую цитату от Первого? Теперь это не проблема. Шоурум вводит в обращение подарочные сертификаты. Оформить его можно в любом из магазинов на желаемую сумму.