Кубраков: В День Независимости на параде будет представлен легендарный батальон капитана Владимирова

"Все коллеги, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, которые погибли, защищая нашу страну уже в мирное время, навсегда остаются с нами в строю. По предложению Министерства внутренних дел в параде, который будет посвящен Дню освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, среди многих подразделений будет представлен и наш легендарный батальон милиции, - рассказал Иван Кубраков. - Это будут курсанты Академии МВД, курсанты факультета внутренних войск. Они будут идти в милицейской форме тех лет".

"Мы еще раз показываем, что погибшие в те страшные годы коллеги всегда с нами в одном строю, - отметил он. - Сегодня на примере легендарного батальона мы воспитываем молодежь, которая тоже приехала к этому памятному месту. Это наши лицеисты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов. Я видел глаза ребят, когда им рассказывали о том, как 6 дней и ночей наши сотрудники без сна и отдыха стояли насмерть. У многих детей наворачивались слезы. Они понимают, что это такое. Я уверен, если мы будем помнить подвиг таких героев, сломить нашу республику станет просто невозможно. И уверен, что с такой молодежью на нашей земле будет мир и порядок. А мы, представители органов внутренних дел, весь силовой блок, сделаем все для того, чтобы сберечь мир над нашей головой, и приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан на улицах".