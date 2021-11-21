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Курдо-турецкий политолог Икбаль Дюрре о ситуации с мигрантами

Почему Польша нарушает все международные конвенции по защите прав человека? На каком основании не дают работать журналистам со стороны польской границы? И почему ЕС тормозит процесс переговоров с Беларусью по урегулированию миграционного кризиса?

Об этом корреспондент Дарья Белоусова-Петровская поговорила с курдо-турецким политологом, кандидатом исторических наук Икбалем Дюрре (видео).

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