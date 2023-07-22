Куренков: Самая сильная сторона белорусских спасателей - характер

"Мы всегда друг у друга берем лучшее в работе. В рамках спортивного азарта, как, например, во вчерашнем матче между командами МЧС России и Беларуси, мы друг друга подстегиваем. Такой спортивный азарт очень помогает нам и в работе, и в моментах углубления нашей специфики и специализации. Мы друг друга дополняем", - отметил характер работы МЧС Беларуси и России Александр Куренков.

На вопрос журналиста о поставках спасательной техники, министр подчеркнул, что в рамках Союзного государства производится много достойной техники, что позволяет МЧС быть самодостаточными в этом отношении. "У нас большие планы в части перенимания опыта. Буквально вчера мы договорились, что белорусские специалисты по горной подготовке спасателей в следующем году приедут в Эльбрусский спасательный центр, чтобы в течение месяца проходить там стажировку. Мы, со своей стороны, участвуем в сборах кинологов здесь, в Беларуси. Это очень востребованные сейчас специалисты с учетом февральских событий в Турецкой и Сирийской республиках. Мы знаем, что в Турции для спасения родных люди просили дать специалистов с собаками. Те кинологи, которых вы видели сегодня на параде, - настоящие трудяги, достойные самого большого уважения. Есть много других направлений: поисково-спасательное, водолазное дело. От нашего внимания ничего не ускользает", - акцентировал внимание российский министр.