Курган Дружбы на границе трех государств соберет белорусов и россиян

Тысячи наследников Великой Победы встретятся 5 июля на Кургане Дружбы. Мемориальный комплекс на стыке границ Беларуси, России и Латвии - дань уважения участникам партизанского движения, действовавшего в этой местности в годы Великой Отечественной войны.

Благодарные потомки возложат к памятникам живые цветы

Памятные мероприятия пройдут здесь в 67-й раз. Благодарные потомки возложат к памятникам живые цветы, зажгут партизанский костер, споют легендарную "Катюшу".

В программе - выступления творческих коллективов и военного духового оркестра, экспозиции под открытым небом.