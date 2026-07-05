Курган Дружбы на границе трех государств соберет белорусов и россиян
Автор:Редакция news.by
Тысячи наследников Великой Победы встретятся 5 июля на Кургане Дружбы. Мемориальный комплекс на стыке границ Беларуси, России и Латвии - дань уважения участникам партизанского движения, действовавшего в этой местности в годы Великой Отечественной войны.
Благодарные потомки возложат к памятникам живые цветы
Памятные мероприятия пройдут здесь в 67-й раз. Благодарные потомки возложат к памятникам живые цветы, зажгут партизанский костер, споют легендарную "Катюшу".
В программе - выступления творческих коллективов и военного духового оркестра, экспозиции под открытым небом.