Курган Славы стал памятником международного значения

Краткий пересказ от ИИ

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Решением Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры мемориальному комплексу "Курган Славы" присвоена первая категория историко-культурной ценности. Об этом рассказала начальник отдела организации охраны и учета историко-культурных ценностей Министерства культуры Ирина Воронович, пишет БЕЛТА.

"Недавно "Кургану Славы" был присвоен новый статус - первая категория историко-культурной ценности. Это юридически закрепило тот факт, что мемориал является не просто достоянием Минской области как региона, а памятником всемирного масштаба, который символизирует победу над фашизмом", - сказала Ирина Воронович.

Она пояснила, что ранее у мемориала была третья категория историко-культурной ценности - категория регионального значения. Первая категория носит международное значение и присваивается уникальным объектам, которые имеют глобальную культурную, эстетическую, документальную ценность. К ним часто относятся архитектурные шедевры, знаковые мемориалы, исторические центры наших городов. Эти объекты находятся под строжайшим централизованным контролем правительства.

"Курган Славы" воздвигнут в память о героизме советских солдат и офицеров, проявленном при освобождении Беларуси, а также в честь завершения операции "Багратион". Монумент сооружен на месте знаковых сражений: летом 1944 года именно в этом районе была разгромлена 105-тысячная группировка немецких войск ("Минский котел"). Мемориал заложили 30 сентября 1966 года представители городов-героев, а открыли 5 июля 1969 года. За время существования мемориального комплекса его посетили около 40 млн человек из более чем 100 стран мира.