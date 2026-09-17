Курган Славы стал площадкой молодежного форума профсоюза АПК

17 сентября многолюдно в героическом сердце Минской области - на Кургане Славы. Здесь собрались участники Республиканского молодежного форума Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Курган Славы в обновленном виде привлекает все больше туристов. Кроме новой военной техники на выставке, здесь открылось и кафе, стилизованное под 1960-е годы прошлого века. Только летом мемориальный комплекс посетили десятки тысяч гостей. И это также является символом нашего единства.

17 сентября мероприятие под названием "В единстве наша сила, в труде - наше будущее!" объединило около 150 студентов профильных учебных заведений, молодых специалистов предприятий АПК со всей страны. Они возложили цветы к подножию мемориального комплекса.

На Кургане Славы состоялась и экскурсия для участников молодежного форума.

Знаковое событие в эти дни отмечает и сам Курган Славы. Мемориальному комплексу присвоена первая категория историко-культурной ценности. А это подтверждает значимость памятника на международном уровне.