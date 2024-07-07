ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курган Дружбы в 65-й раз собрал наследников Великой Победы на границе Беларуси, России и Латвии

За наше мирное детство спасибо героям-победителям! Курган Дружбы в 65-й раз собрал наследников Великой Победы.

Уникальный мемориал, который располагается на стыке границ - Беларуси, России и Латвии. Тысячи россиян и белорусов приехали сюда, чтобы почтить память тех, кто плечом к плечу сражался с врагом, организовав в этой местности подпольное и партизанское движение. Цветы легли к памятнику комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки на белорусской стороне и к памятнику разведчице Марии Пынто на территории России. У часовни Сергия Радонежского состоялась заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Активно подключилась и молодежь. На территории Кургана Дружбы развернулся образовательно-патриотический лагерь. Уже 6 десятилетий здесь поют "Катюшу" и зажигают костер дружбы.

Латвийские власти забыли имена героев и запрещают праздновать знаковую дату своим гражданам, отгородившись алюминиевой сеткой. С мемориала на стороне прибалтийского государства демонтированы памятные таблички. А в 2022 году Латвия разрушила пешеходный мост на стыке границ (подробнее в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все