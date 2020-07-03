Курган Славы. По горстке люди привозили землю со всего Советского Союза, чтобы почтить память о воинах

Перенесемся к центральному месту сражений крупнейшей операции "Багратион". На Курган Славы более полувека назад по горстке люди привозили землю со всего Советского Союза, чтобы почтить память о воинах, разгромивших стопятитысячную гитлеровскую армию.Сегодня почтить память героев тех боев можно на 21-м километре трассы Минск - Москва.О рукотворном монументе - символе вечной славы - в ретроспективе от Юлии Токарь.





Первую горсть земли к подножью кургана привезли в ноябре 67-го

В последующие три года сюда стекались люди со всего Советского Союза. Но мало кто помнит, что памятник мог выглядеть иначе. С амбициозными идеями молодые люди пришли к заслуженному деятелю искусств Беларуси, скульптору и фронтовику Андрею Бембелю. Под его руководством и началась монументальная работа. В творческую группу входили скульптор Артимович, инженер Лапцевич, а также архитекторы Мицкевич и Стахович.

Сегодня у основания кургана - ожерелье из светодиодов, янтарем горят четыре штыка

Внутри же кольца на мозаике отблески Вечного огня. Визуальный эффект в вечернее время усиливается каскадом из солнечных батарей. Масштабную реставрацию монумента реализовала Федерация профсоюзов Беларуси. С 2004 мемориальный комплекс под их патронажем.За 51 год Курган Славы остался в личной фотохронике тысяч туристов. Навсегда застыл и в живописных полотнах. Особое место памятник занимает в коллекции пейзажиста, участника Великой Отечественной Павла Масленникова. Величественный монумент художник запечатлел маслом в деталях.

Опоясывают Курган Вечной Славы две винтовые лестницы, с каждой стороны 241 ступень