Курган Славы пройдет модернизацию к 3 июля 2024 года

Мемориальный комплекс "Курган Славы" под Минском пройдет модернизацию к 3 июля 2024 года, заявил журналистам председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на Кургане Славы, где делегация областного исполнительного комитета возложила цветы к мемориалу в память о погибших в годы ВОВ, сообщает БЕЛТА.

"То, что мы даем второе дыхание знаковым местам Беларуси, посвященным Великой Отечественной войне, очень важно. На примере Хатыни мы видим, что с открытием музея значительно увеличилось количество людей, которые приезжают на этот мемориальный комплекс", - отметил Александр Турчин.

Он сообщил, что после празднования 3 июля на Кургане Славы приступят к модернизации. Работы запланированы на верхней, нижней площадке.

"Обязаны все сделать к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков - к 3 июля следующего года. В уме, конечно, держим дальнейшее наполнение комплекса. Даже те площадки на открытом воздухе, которые начали делать в пандемийную эпоху, отлично себя зарекомендовали", - проинформировал Александр Турчин.