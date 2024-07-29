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Курганные группы древних народов обнаружены на территории нацпарка "Припятский"
Новая курганная группа и курганы древних народов, перспективные с археологической точки зрения, обнаружены на территории национального парка "Припятский", сообщает БЕЛТА о ссылкой насо ссылкой на учреждение.
Находка обнаружена во время комплексного научного обследования 200 га территорий на минувшей неделе. Археологические памятники найдены в трех локациях. Речь о 12 ранее неизвестных курганах. В частности, это две группы из девяти и двух курганов, а также единичный курган.
"Обнаружены холмы в диаметре от 8 м до 13 м высотой до 2 м, представляющие собой насыпь из земли. Курганы являются погребальными сооружениями древнего населения Полесья предположительно эпохи бронзы или средневековья", - пояснили в нацпарке.
Во время археологических исследований будут определены временные рамки периода образования курганов.
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