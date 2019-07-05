Кургану Славы и Хатыни - 50 лет

Сегодня самым знаковым мемориалам Беларуси - Кургану Славы и Хатыни - 50. Их возводили одновременно и открыли в один день - 5 июля 1969 года, к 25-летию освобождения Беларуси. Рукотворный Курган Славы, который стал символом несокрушимости и героизма, воздвигли на 21-м километре Московского шоссе. В 44-м именно здесь была окружена 105-тысячная группировка вермахта, что вошло в историю под названием "Минский котел".

Их точное количество неизвестно и сегодня. Территория комплекса - 49 гектаров, столько занимала сама деревня. К юбилею создания мемориала Национальный архив Беларуси выпустил сборник "Хатынь. На пути к признанию". Здесь впервые публикуются документы о присуждении авторскому коллективу Ленинской премии. Еще совсем недавно на них стоял гриф "секретно". В сборнике опубликованы 24 документа, которые касаются обсуждения кандидатуры авторов Хатыни на присуждение высшей награды СССР. Из 38 членов комиссии 36 проголосовали за белорусский ансамбль. Оригиналы хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства.