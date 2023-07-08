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Курильщики кальяна больше подвержены риску развития рака верхних дыхательных путей, чем курильщики сигарет. Чем еще грозит такая вредная привычка?
Одна порция смеси для приготовления кальяна содержит около 25 грамм табака, что эквивалентно выкуриванию примерно трех пачек сигарет, говорит Александра Жуковская, врач профилактической медицины Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска.
Несмотря на то, что дым курительной смеси для кальяна прогоняется через колбу с водой, он не теряет своих коварных свойств - в этом смысле вода не является фильтром, который способен задержать опасные вещества, однако большое количество любителей "восточного чила" убеждены в обратном.
Курение кальяна не может считаться безопасной альтернативой обычному курению сигарет. Кальян является существенным фактором риска возникновения хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, раковых опухолей и вызывает никотиновую зависимость.
Во время выкуривания кальяна образуется большое количество канцерогенных смол, которые при сильном затягивании оседают на глотку, затем трахею и крупные бронхи. В сравнении с обыденными курильщиками сигарет, курильщики кальяна более подвержены риску развития рака верхних дыхательных путей.
Поскольку традиционно курение кальяна - процесс групповой, общее использование мундштука кальяна несколькими курильщиками повышает риск заражения герпесом, туберкулез и другими респираторными инфекционными заболеваниями.
Фото: pexels.com
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