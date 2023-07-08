Курильщики кальяна больше подвержены риску развития рака верхних дыхательных путей, чем курильщики сигарет. Чем еще грозит такая вредная привычка?

Несмотря на то, что дым курительной смеси для кальяна прогоняется через колбу с водой, он не теряет своих коварных свойств - в этом смысле вода не является фильтром, который способен задержать опасные вещества, однако большое количество любителей "восточного чила" убеждены в обратном.

Александра Жуковская