Куриная печень со шпинатом

Куриная печень - источник железа. Из-за дефицита железа мы быстро устаем, часто болеем и нервничаем по пустякам. Тем, у кого есть проблемы с желудком или кишечником, железо нужно вдвойне. Потому что данные органы забирают большую часть железосодержащих компонентов себе, лишая кровяные тельца питания.

На раскаленную сковороду наливаем растительное масло, бросаем туда разрезанные пополам зубчики чеснока. Когда он отдаст аромат, убираем чеснок. Выкладываем на сковороду печенку по одному кусочку, не очень плотно. Обжариваем буквально по 2 минуты с каждой стороны. Когда вся печенка пожарена, выкладываем ее всю на сковороду, всыпаем шпинат и хорошенько перемешиваем. Вливаем 4 столовые ложки соевого соуса, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим минут 5, не больше. Важно, чтобы печень осталась сочной, а не сухой и горькой.