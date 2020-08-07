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Курица в слоеном тесте
Возьмем:
• 250 граммов куриной грудки,
• 200 граммов слоеного теста,
• 1 яйцо,
• кунжутные семечки,
• смесь прованских трав,
• сушеный чеснок,
• растительное масло.
Куриную грудку порезать полосками, приправить всеми специями и сушеным чесноком.
При добавлении сушеного чеснока в блюда с большим содержанием жира и мяса усиливается процесс переваривания тяжелой пищи. Воздействуя на печень, он стимулирует выработку ферментов для переработки продуктов.
Обжариваем мясо на сильном огне на растительном масле. Важно не выкладывать сразу всю курицу, чтобы мясо не пустило сок. Обжариваем по 1-2 минуты с каждой стороны, в конце приготовления солим. Снимаем со сковороды и займемся тестом.
Слоеное тесто слегка раскатываем или растягиваем. Режем на полоски шириной 2 см. Обматываем кусочки курицы слоеным тестом по принципу сосиски в тесте. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Такая курица хороша и в теплом, и в холодном виде.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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