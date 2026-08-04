Курс на импортозамещение: крупные инвестиционные проекты реализованы в строительной отрасли Беларуси

Беларусь движется к цели полного самообеспечения ключевыми строительными материалами. Реализованы крупные инвестиционные проекты.

Так, модернизация флаконного производства позволила отказаться от зарубежного сырья при выпуске медицинского стекла. Запущено производство отечественного искусственного гипса, внедрение технологии позволит частично заместить импортные аналоги. Инновации помогают сектору идти в ногу со временем и динамично развиваться строительной отрасли.

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Отрасли удалось выйти на положительную динамику развития как в темпах строительно-монтажных работ, так и в темпах валовой добавленной стоимости. Хорошо сработали по подрядным работам. Наблюдается полнейшая загрузка строительной отрасли в объеме порядка 104 %. То есть мы добавили в объеме ВВП сегодня 6,6 % - это хорошие показатели, они отражают загрузку наших предприятий".

На внутреннем рынке фокус - на строительство арендного жилья. В планах ввести в эксплуатацию 650 тыс. кв. м таких площадей.

На внешнем рынке главная цель строительной отрасли - повышение конкурентоспособности. Белорусские организации намерены существенно увеличить объемы экспорта монтажных, проектных и инженерных услуг.