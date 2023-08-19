3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Курс молодого бойца проходит в главном милицейском вузе Беларуси
В главном милицейском вузе Беларуси - Академии МВД - сейчас проходит курс молодого бойца. 440 недавних школьников привыкают к жизни по уставу. Например, тренируются на плацу и на время собирают автомат. Как отмечают в академии, проходные баллы на все милицейские специальности в нынешнем году стали самыми высокими за последние 9 лет. Среди курсантов свыше десятка медалистов.
Курс молодого бойца - непростое время для новобранцев, ведь нужно привыкнуть ко всем тяготам и лишениям службы. Впереди у ребят присяга.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября