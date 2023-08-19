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Курс молодого бойца проходит в главном милицейском вузе Беларуси

В главном милицейском вузе Беларуси - Академии МВД - сейчас проходит курс молодого бойца. 440 недавних школьников привыкают к жизни по уставу. Например, тренируются на плацу и на время собирают автомат. Как отмечают в академии, проходные баллы на все милицейские специальности в нынешнем году стали самыми высокими за последние 9 лет. Среди курсантов свыше десятка медалистов.

Курс молодого бойца - непростое время для новобранцев, ведь нужно привыкнуть ко всем тяготам и лишениям службы. Впереди у ребят присяга.

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