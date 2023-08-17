Курс молодого бойца проходят первокурсники Академии МВД

Поступило большое количество выпускников из Специализированного лицея МВД, Суворовского училища. Можно уверенно говорить о том, что работа по патриотическому воспитанию молодежи дает свои плоды. Кроме того, нынешняя кампания уникальна еще тем, что впервые к нам поступили воспитанники военно-патриотических клубов, функционирующих на базе воинских частей внутренних войск.

Алексей Башан, вриод начальника Академии МВД Беларуси