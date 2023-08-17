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Курс молодого бойца проходят первокурсники Академии МВД

Первокурсники Академии МВД привыкают к жизни по расписанию и проходят первую проверку на прочность. Курс молодого бойца призван познакомить будущих офицеров с распорядком и дать первоначальные навыки. Надо отметить, в 2023 году впервые провели объединенную вступительную кампанию в два ведомственных вуза: в Академию МВД и Могилевский институт МВД. Таким образом, конкурс получился общим.

Поступило большое количество выпускников из Специализированного лицея МВД, Суворовского училища. Можно уверенно говорить о том, что работа по патриотическому воспитанию молодежи дает свои плоды. Кроме того, нынешняя кампания уникальна еще тем, что впервые к нам поступили воспитанники военно-патриотических клубов, функционирующих на базе воинских частей внутренних войск.
Алексей Башан, вриод начальника Академии МВД Беларуси

Как отмечают в академии, проходные баллы на все милицейские специальности существенно выросли и стали самыми высокими за последние 9 лет. Порядка 90 поступивших набрали на экзаменах 300 и более баллов, милицейский вуз выбрали 12 медалистов.

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