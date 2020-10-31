Курс на Гродно - за мир и процветание. Маршрут автопробега "За Беларусь!" пролегает по западному региону страны

Выразить свою гражданскую позицию таким образом - мирно и без правонарушений - собрались белорусы различных возрастов и профессий. Каждого объединяет не просто патриотизм, но и единые взгляды: наша страна неделима и должна развиваться без потрясений и противоборств. Колонна уже въехала в город Лиду, где участников ждет экскурсия по замку. Далее участников ждет переезд в Гродно. Около Кургана Славы там заложат аллею "За единую Беларусь!". Участники также посетят братскую могилу в парке имени Жилибера и прогуляются по достопримечательностям Гродно.