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Курс на Гродно - за мир и процветание. Маршрут автопробега "За Беларусь!" пролегает по западному региону страны

Сотни автомобилистов из всей страны объединил уже традиционный автопробег "За Беларусь!".

В 10 утра колонна стартовала из Минска и начала движение в Гродно - это конечная точка маршрута

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Выразить свою гражданскую позицию таким образом - мирно и без правонарушений - собрались белорусы различных возрастов и профессий. Каждого объединяет не просто патриотизм, но и единые взгляды: наша страна неделима и должна развиваться без потрясений и противоборств. Колонна уже въехала в город Лиду, где участников ждет экскурсия по замку. Далее участников ждет переезд в Гродно. Около Кургана Славы там заложат аллею "За единую Беларусь!". Участники также посетят братскую могилу в парке имени Жилибера и прогуляются по достопримечательностям Гродно.

Ранее участники автопробегов "За единую Беларусь!" побывали и в гостях у жителей

агрогородка Хоростова

. Здесь потомки партизан помнят не только о военных подвигах земляков, но и знают, сколько сил и труда было вложено в восстановление родной деревни.

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