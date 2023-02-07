Курс на жилье в формате "электро" активно поддерживает Минский район

Андрей Заяц, начальник отдела филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго":

Динамика возрастает: каждый отчетный период мы фиксируем большие объемы подключений. В принципе это дешево. Электроэнергия отпускается по дифференцированным тарифам в разное время суток. Хотел бы обратиться к нашим потребителям. Не принимайте никаких мер воздействия на приборы учета или вмешательства в их схемы, потому что это чревато, к сожалению, большими проблемами.