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Курс на жилье в формате "электро" активно поддерживает Минский район
Тепло и свет по выгодным тарифам. В самом населенном регионе Беларуси - Минском районе - растет число домов с электроотопительной системой и электрическими плитами для приготовления еды. Один из драйверов такого тренда - активизация работы Белорусской АЭС. К слову, в зимний период, когда объемы электроэнергии значительно возрастают, усиливают и контроль за ее расходом.
Андрей Заяц, начальник отдела филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго":
Динамика возрастает: каждый отчетный период мы фиксируем большие объемы подключений. В принципе это дешево. Электроэнергия отпускается по дифференцированным тарифам в разное время суток. Хотел бы обратиться к нашим потребителям. Не принимайте никаких мер воздействия на приборы учета или вмешательства в их схемы, потому что это чревато, к сожалению, большими проблемами.
Минские электрические сети также способствуют и работе промышленности. Так, у энергетиков три договора на обслуживание новой подстанции заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
Фото:pixabay.com
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