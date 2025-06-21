Курсант Института пограничной службы рассказала о проекте "Герои "второго рубежа"

Институт пограничной службы Республики Беларусь выиграл грант Президента Беларуси в сфере молодежной политики на развитие проекта "Герои "второго рубежа". Курсант Института пограничной службы Мария Шидловская рассказала об этом проекте.

К слову, Мария является командиром поискового отряда "16-й Дзержинский" при институте. Она отметила, что проект "Герои "второго рубежа" был создан именно поисковым отрядом, он направлен на сохранение исторической памяти о подвигах пограничников старой границы. "Это линия пограничного заграждения 1939-1941 годов, где пограничники и войска НКВД защищали границу", - уточнила она.

Название проекту дали такое потому, что на начальном этапе Великой Отечественной войны пограничники защищали рубежи страны и стояли насмерть, но, к сожалению, их подвиги были долгое время малоизученными, а имена незаслуженно забытыми. "Мы восстанавливаем справедливость именно в год 80-летия Победы, когда особенно остро поднимается вопрос фальсификации истории. В рамках проекта мы занимаемся разносторонней деятельностью. У нас есть три ключевых направления. Мы также ведем поиски и исследования, проводим кропотливую архивную работу, участвуем в поисковых экспедициях", - рассказала Мария Шидловская.