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Курсант Военной академии спас на пожаре мужчину и помог бойцам МЧС потушить пламя

Проявил себя как настоящий герой - курсант Военной академии спас на пожаре мужчину и помог бойцам МЧС потушить пламя. Накануне вечером в деревне Лыще Пинского района вспыхнул дом. По счастливой случайности, Егор Пригодич (который сейчас в отпуске), оказался рядом с местом ЧП. Парень не растерялся, зашел в горящее помещение и вынес из огня хозяина строения.

После парень позвал на помощь своего товарища - 25-летнего Ивана Линкевича (к слову, тоже курсанта Военной академии). Вместе ребята боролись с огнем до приезда спасателей. Причина ЧП выясняется.

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