Проявил себя как настоящий герой - курсант Военной академии спас на пожаре мужчину и помог бойцам МЧС потушить пламя. Накануне вечером в деревне Лыще Пинского района вспыхнул дом. По счастливой случайности, Егор Пригодич (который сейчас в отпуске), оказался рядом с местом ЧП. Парень не растерялся, зашел в горящее помещение и вынес из огня хозяина строения.