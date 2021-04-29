Курсанты 72-го объединенного учебного центра сдают экзамены

Подготовка механика-водителя включает определенный перечень учебных, подготовительных упражнений и, собственно, венцом является зачетное упражнение. Курсанты сдают выпускной экзамен и получают квалификацию механика-водителя 3-го класса. Все эти упражнения уже были отработаны. На следующей неделе курсанты перейдут к сдаче экзаменов.



Евгений Мартыненко, начальник цикла вождения и технической подготовки 72-го объединенного учебного центра Вооруженных Сил Беларуси



