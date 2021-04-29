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Курсанты 72-го объединенного учебного центра сдают экзамены

Экзамены у курсантов 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного учебного центра. Механики-водители сдали технические зачеты, прошли курс легководолазной подготовки, психологическое тестирование и получили допуск к прохождению глубокого брода. Длина водной преграды - почти 300 м, глубина - около 2 м. Нынешнее занятие - финишная прямая перед выпускными экзаменами.

Подготовка механика-водителя включает определенный перечень учебных, подготовительных упражнений и, собственно, венцом является зачетное упражнение. Курсанты сдают выпускной экзамен и получают квалификацию механика-водителя 3-го класса. Все эти упражнения уже были отработаны. На следующей неделе курсанты перейдут к сдаче экзаменов.

Евгений Мартыненко, начальник цикла вождения и технической подготовки 72-го объединенного учебного центра Вооруженных Сил Беларуси

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