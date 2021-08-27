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Курсанты Академии МВД Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага

Служить Отечеству и народу! Сегодня курсанты Академии МВД присягнули на верность Отечеству. Праздничное мероприятие по традиции проходило в самом сердце столицы - на площади Государственного флага. Символично и то, что эти курсанты совершают столь важный шаг в своей жизни в значимый для страны год - Год народного единства. 440 будущих офицеров, среди которых 15 девушек, обещали быть верными своему долгу и конституционному строю. В течение месяца первокурсники приобретали начальные профессиональные навыки на учебном сборе. Уже сегодня произнесли главные слова для военнослужащих и прошли торжественным маршем.

Молодежь прошла серьезный отбор, талантливые специалисты в разных сферах, и сегодня среди первокурсников 13 золотых медалистов, есть ребята, которые подают надежды в спорте - 10 кандидатов в мастера спорта. Несколько дней курсанты проведут в кругу семьи, а 1 сентября (в День знаний) начнут обучение на своих факультетах.

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