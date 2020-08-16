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Курсанты авиационного факультета Военной академии приступили к отработке военных полетов

Романтика неба! Будущие летчики - курсанты 4-го курса авиационного факультета Военной академии - приступили к отработке военных ночных полетов. Практические навыки они совершенствуют на базе Витебского аэроклуба. За спиной будущих асов уже 200 часов налета. Пять часов необходимо провести в ночном небе. Учебно-тренировочные полеты проходят с девяти вечера до поздней ночи. Под контролем инструкторов в небо курсанты поднимают Ми-2. На ночные огни Витебска полюбовалась и наша съемочная группа (видео).

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