Курсанты авиационного факультета Военной академии приступили к отработке военных полетов

Романтика неба! Будущие летчики - курсанты 4-го курса авиационного факультета Военной академии - приступили к отработке военных ночных полетов. Практические навыки они совершенствуют на базе Витебского аэроклуба. За спиной будущих асов уже 200 часов налета. Пять часов необходимо провести в ночном небе. Учебно-тренировочные полеты проходят с девяти вечера до поздней ночи. Под контролем инструкторов в небо курсанты поднимают Ми-2. На ночные огни Витебска полюбовалась и наша съемочная группа (видео).

