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Курсанты Института пограничной службы приняли присягу на верность Беларуси

Торжественный ритуал принятия присяги сегодня у курсантов-пограничников. Церемония состоялась в Минске на строевом плацу Института погранслужбы. На протяжении месяца около сотни ребят осваивали курс начальной военной подготовки в учебном центре института. В заведении смоделированы условия современного белорусского рубежа. Позади занятия по тактике пограничной службы, инженерной подготовке, учебные стрельбы и строевые тренировки.

Мы, конечно же, провели серьезный анализ военно-политической обстановки возле наших государственных границ и внесли определенные коррективы непосредственно в процесс подготовки курсантов. Это заключается в том, что сегодня каждый выпускник способен принимать решение в самых сложных условиях обстановки. В этом году у нас увеличен набор курсантов, у нас отмечаются более высокие баллы при поступлении в институт. Каждый выпускник способен сегодня в том числе управлять беспилотными летательными аппаратами, работать самостоятельно и со своим воинским коллективом.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси
Самое интересное в курсе молодого бойца - это огневая подготовка. Мы учили упражнения, стреляли, девушек очень хвалили за их подготовку. Также был интересен предмет "тактика пограничной службы". Для нас было все в новинку.
Виктория Манушина, курсант Института пограничной службы Беларуси
Я решил стать пограничником потому, что с детства мечтал быть в принципе военным, всегда хотел работать с людьми, был готов ко всем трудностям военной службы. Это мой осознанный выбор.
Никита Дубенко, курсант Института пограничной службы Беларуси

Большую часть первокурсников составляют выпускники общеобразовательных школ, каждый пятый уже проходил срочную или контрактную службу. Есть среди них и те, кто успешно закончил обучение в кадетских училищах и военно-патриотических классах. В этом наборе девушки будут учиться по специальности "пограничный контроль".

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