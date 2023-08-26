Курсанты Института пограничной службы приняли присягу на верность Беларуси

Мы, конечно же, провели серьезный анализ военно-политической обстановки возле наших государственных границ и внесли определенные коррективы непосредственно в процесс подготовки курсантов. Это заключается в том, что сегодня каждый выпускник способен принимать решение в самых сложных условиях обстановки. В этом году у нас увеличен набор курсантов, у нас отмечаются более высокие баллы при поступлении в институт. Каждый выпускник способен сегодня в том числе управлять беспилотными летательными аппаратами, работать самостоятельно и со своим воинским коллективом.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси