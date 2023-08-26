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Курсанты Института пограничной службы приняли присягу на верность Беларуси
Торжественный ритуал принятия присяги сегодня у курсантов-пограничников. Церемония состоялась в Минске на строевом плацу Института погранслужбы. На протяжении месяца около сотни ребят осваивали курс начальной военной подготовки в учебном центре института. В заведении смоделированы условия современного белорусского рубежа. Позади занятия по тактике пограничной службы, инженерной подготовке, учебные стрельбы и строевые тренировки.
Мы, конечно же, провели серьезный анализ военно-политической обстановки возле наших государственных границ и внесли определенные коррективы непосредственно в процесс подготовки курсантов. Это заключается в том, что сегодня каждый выпускник способен принимать решение в самых сложных условиях обстановки. В этом году у нас увеличен набор курсантов, у нас отмечаются более высокие баллы при поступлении в институт. Каждый выпускник способен сегодня в том числе управлять беспилотными летательными аппаратами, работать самостоятельно и со своим воинским коллективом.
Самое интересное в курсе молодого бойца - это огневая подготовка. Мы учили упражнения, стреляли, девушек очень хвалили за их подготовку. Также был интересен предмет "тактика пограничной службы". Для нас было все в новинку.
Я решил стать пограничником потому, что с детства мечтал быть в принципе военным, всегда хотел работать с людьми, был готов ко всем трудностям военной службы. Это мой осознанный выбор.
Большую часть первокурсников составляют выпускники общеобразовательных школ, каждый пятый уже проходил срочную или контрактную службу. Есть среди них и те, кто успешно закончил обучение в кадетских училищах и военно-патриотических классах. В этом наборе девушки будут учиться по специальности "пограничный контроль".
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