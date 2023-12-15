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Курсанты Военной академии осваивают основы военной тактики

Основы военной тактики осваивают курсанты Военной академии. В эти дни зачеты у мотострелков. Курсанты отрабатывают задачи по организации разведки местности, порядку изучения района сосредоточения условного неприятеля, скрытного передвижения в лесном массиве и как грамотно организовать засаду. Особое внимание - автономным действиям небольших групп.

За плечами курсантов - множество часов теории, закрепленные на тренажерном комплексе. И уже сегодня на полигоне курсанты общевойскового факультета показывают высокие результаты военной подготовки.

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