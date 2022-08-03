Курсанты Военной академии приступили к общевойсковой подготовке - что должны освоить ребята до присяги?

Решил поступить в Военную академию, потому что мне понравилось находиться в училище кадетском. Поступил на факультет связи.

До этого я учился в Минском областном кадетском училище, была мечта с детства поступить в Военную академию. Почему? Нравилась военная жизнь.

Особенность этой вступительной кампании - увеличен набор девушек.

Я шла по кадетской льготе, мы занимали только 30 % мест Военной академии. Это составляло 4 человека на мой факультет, и я прошла. Было, наверное, не столько сложно, сколько волнительно. Потому что все-таки это то, к чему я шла очень долго.

На начальном этапе в ходе профессионального отбора более 2 000 желающих подали заявление на поступление в Военную академию. К сожалению, не все кандидаты прошли путь данный. Не все кандидаты прошли. Больше 700 человек были признанными только годными к поступлению в этом году. В ходе приемной кампании этого года довольно-таки большое количество было кандидатов с очень высокими баллами.

Военная жизнь у ребят уже началась, до присяги помогать освоиться курсантам-новобранцам будут старшекурсники. Здесь их называют стажерами.На первый курс зачислены почти 90 красавииц. За спиной у Валерии Бурко кадетское училище. Такое образование дает возможность поступать в профильную академию с преимуществом.И радоваться курсантам есть чему. Не всем удалось поступить в военную альма-матер.Впереди у ребят 4 года обучения. После этого учащиеся получают звание лейтенанта и направляются для прохождения службы в воинские части и другие формирования по всей стране.