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Курсанты Военной академии приступили к общевойсковой подготовке - что должны освоить ребята до присяги?
За месяц до учебного года курсанты Военной академии приступили к общевойсковой подготовке. Это сродни курсу молодого бойца у военных. До принятия присяги ребята должны освоить огневую и тактическую подготовки, радиационную, химическую и биологическую защиту, основы военного законодательства. Традиционно набор в Военную академию пользуется большим спросом.
О сложностях поступления и учебе у нового пополнения спросил Владимир Королев. Уже не абитуриенты, но еще и не студенты. За месяц до начала учебного года в общежитии Военной академии уже многолюдно - новое пополнение.
Сергей Кирпичев, начальник группы управления качеством образования и довузовской подготовки Военной академии Беларуси:
Мы готовим не просто гражданских специалистов, ребятам необходимо освоиться, необходимо уяснить элементарные уклады военной жизни. Их необходимо подготовить, потому что это не просто студент, это военный человек, который через месяц должен принять присягу и готовность с оружием в руках защищать наше Отечество.
Распределение по общежитию, знакомство со стажерами и офицерами. Для многих из курсантов казарменное положение не в новинку - такое они уже проходили в кадетском училище.
Егор Хомченко, курсант Военной академии Беларуси:
Решил поступить в Военную академию, потому что мне понравилось находиться в училище кадетском. Поступил на факультет связи.
Вадим Преступо, курсант Военной академии Беларуси:
До этого я учился в Минском областном кадетском училище, была мечта с детства поступить в Военную академию. Почему? Нравилась военная жизнь.
Военная жизнь у ребят уже началась, до присяги помогать освоиться курсантам-новобранцам будут старшекурсники. Здесь их называют стажерами.
Особенность этой вступительной кампании - увеличен набор девушек.
На первый курс зачислены почти 90 красавииц. За спиной у Валерии Бурко кадетское училище. Такое образование дает возможность поступать в профильную академию с преимуществом.
Валерия Бурко, курсант Военной академии Беларуси:
Я шла по кадетской льготе, мы занимали только 30 % мест Военной академии. Это составляло 4 человека на мой факультет, и я прошла. Было, наверное, не столько сложно, сколько волнительно. Потому что все-таки это то, к чему я шла очень долго.
И радоваться курсантам есть чему. Не всем удалось поступить в военную альма-матер.
Сергей Кирпичев, начальник группы управления качеством образования и довузовской подготовки Военной академии Беларуси:
На начальном этапе в ходе профессионального отбора более 2 000 желающих подали заявление на поступление в Военную академию. К сожалению, не все кандидаты прошли путь данный. Не все кандидаты прошли. Больше 700 человек были признанными только годными к поступлению в этом году. В ходе приемной кампании этого года довольно-таки большое количество было кандидатов с очень высокими баллами.
Впереди у ребят 4 года обучения. После этого учащиеся получают звание лейтенанта и направляются для прохождения службы в воинские части и другие формирования по всей стране.
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