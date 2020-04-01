ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курсы валют на 1 апреля. Доллар и евро потеряли в цене

Доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 84 копейки и 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских. К полудню курсы обновятся.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все