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Курсы валют на 10 августа - доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене

На прошедших накануне торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро: доллар – 2 рубля 52 копейки, евро – 2 рубля 96 копеек, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.

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