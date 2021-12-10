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Курсы валют на 10 декабря - рубль окреп ко всем основным валютам

На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. 10 декабря курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки. Евро 2 рубля 87 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.

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