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Курсы валют на 10 ноября: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал

Доллар и российский рубль на торгах во вторник подешевели, евро подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 44 копейки, евро - 2 рубля 83 копейки, и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.

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