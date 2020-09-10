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Курсы валют на 10 сентября. Рубль окреп ко всем основным валютам

На прошедших накануне торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 63 копейки. Евро 3 рубля 10 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.

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