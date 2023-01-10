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Курсы валют на 10 января - российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели
По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 71 копейку. За десять юаней просят 3 рубля 97 копеек, а за сто российских - 3 рубля 83 копейки. Евро по курсу Нацбанка вырос и закрепился на уровне 2 рублей 89 копеек.
Фото:pixabay.com
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