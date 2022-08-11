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Курсы валют на 11 августа - белорусский рубль укрепился к основным валютам

На торгах в среду белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 2,63. За 10 юаней дают 3 рубля 83 копейки. 4 рубля 27 копеек стоят 100 российских.

Фото:pixabay.com

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