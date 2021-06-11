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Курсы валют на 11 июня - рубль укрепился ко всем основным валютам

Курсы валют на 11 июня - рубль укрепился ко всем основным валютам

На прошедших торгах рубль укрепился ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 50 копеек. Евро - 3 рубля 4 копейки. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.

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