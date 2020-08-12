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Курсы валют на 12 августа

Доллар и евро на торгах подешевели, российский рубль подорожал. На сегодня установлены следующие официальные курсы: доллар США - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 88 копеек, 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.

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