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Курсы валют на 12 августа - доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро на торгах в среду подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 95 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.

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