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Курсы валют на 12 марта
Рубль окреп на копейку и к доллару, и к евро. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 31 копейка. Евро по Нацбанку 2 рубля 62 копейки. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 24 копейки стоят 100 российских рублей, подорожав на полторы копейки за сутки.
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