Курсы валют на 12 ноября - рубль ослаб к доллару и укрепился к евро

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и укрепился к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 44 копейки, евро 2 рубля 82 копейки, и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.