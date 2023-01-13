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Курсы валют на 13 января - доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал

На торгах в четверг доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал.

Американская валюта стоит 2 рубля 63 копейки. За 10 юаней дают 3,89. 3,87 стоят 100 российских. Евро по Нацбанку - 2 рубля 89 копеек.

Фото:pixabay.com

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